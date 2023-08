La decisione di Lucaè ormai imminente, come era stato anticipato ieri. I suoi agenti, Enzo Raiola e Sandro Martone, sono entrati nel complesso sportivo di Formello verso le 16:00. Tutto sembra orientato verso una risposta positiva, con un accordo praticamente definito e in fase di ultimazione. Oggi, i procuratori sono a Torino per completare la triangolazione dell'affare con la Juventus, il club detentore del cartellino del giocatore.Martedì era stato fissato un incontro con la Lazio, mentre una settimana fa c'era stato un colloquio con il terzino romano. La sua firma è stata richiesta da, il quale lo ha valutato e allenato dalla fine di febbraio fino alla conclusione del campionato. Durante questo periodo, Pellegrini era giunto dalla sua esperienza all'Eintracht Francoforte, accettando un taglio di stipendio di 600.000 euro per indossare la maglia biancoceleste. Il suo sogno di giocare con la Lazio è stato utilizzato da Lotito come una leva per negoziare e dirigere le condizioni dell'accordo.La durata del nuovo contratto sarà confermata:La formula dell'affare prevede un prestito biennale con un obbligo di riscatto, da attuarsi a giugno 2025, in caso di qualificazione europea della squadra biancoceleste. Si stima che il costo del cartellino sia tra i 5 e i 6 milioni di euro. Nelle prime due stagioni, la Juventus contribuirà con il 50-60% del salario di Pellegrini. Complessivamente, il giocatore percepirà circa 3 milioni di euro fino al 2025. Dopo il riscatto, verrà mantenuto lo stipendio che Lotito aveva concordato a gennaio.