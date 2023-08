Come racconta il Corriere dello Sport, era l’ora della decisione di LucaLa formula: prestito biennale con obbligo di riscatto (giugno 2025) in caso di qualificazione europea del club biancoceleste, intorno ai 5 o 6 milioni il costo del cartellino. La Juve, nei primi due anni, contribuirà nella misura del 50-60% al pagamento dell’ingaggio. Pellegrini, in totale, continuerà a percepire circa 3 milioni sino al 2025. Dopo il riscatto, verrà confermato lo stipendio che Lotito aveva stipulato a gennaio.