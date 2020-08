Dopo la buona stagione con la maglia del Cagliari Luca Pellegrini ha salutato tutti ed è rientrato alla Juventus. Titolare prima con Maran e poi con Zenga nella seconda parte di campionato, si è confermato uno dei terzini sinistri più forti in prospettiva. Classe '99, cresciuto nella Roma dove si è formato sotto l'occhio attento di Bruno Conti che ha fatto di tutto per portarlo a Trigoria, l'estate scorsa è entrato nell'operazione che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma.



VICE ALEX SANDRO - La Juve si è assicurata un talento per il futuro, rimandandolo in prestito a Cagliari dove aveva fatto molto bene già nei sei mesi precedenti quando il cartellino era ancora dei giallorossi. Oggi Pellegrini è rientrato a Torino e non è escluso che possa rimanere nella rosa per la prossima stagione: sulla fascia sinistra il titolare è Alex Sandro e De Sciglio il suo vice. La società però non è convinta delle condizioni fisiche dell'ex terzino del Milan e sta cercando di trovargli una nuova sistemazione; in caso di cessione di De Sciglio, quindi, si libererebbe quella casella da vice Alex Sandro che potrebbe ricoprire proprio Luca Pellegrini. Questa è l'idea della dirigenza, con Sarri che studierà da vicino il giocatore durante il ritiro per poi prendere una decisione insieme alla società. CONTROPARTITA - L'dea di riportare Pellegrini a Torino c'era già stata a gennaio, quando Alex Sandro era costretto a fare gli straordinari a causa dei tanti infortuni di De Sciglio. I bianconeri ci avevano pensato per davvero e il Cagliari non si sarebbe opposto, il meno convinto era il giocatore che avrebbe preferito continuare la stagione in rossoblù dove aveva il posto da titolare e poteva giocare con continuità. La Juve non forzato ritrovandosi oggi un gioiellino pronto a brillare di luce propria. Tra le altre ipotesi c'è quella di inserirlo in qualche scambio: potrebbe rientrare nell'affare Milik con il Napoli, col quale continuano i contatti ma l'operazione ancora non decolla; ma piace anche alla Fiorentina, che sta cercando un sostituto per Dalbert e il profilo di Pellegrini è uno di quelli ai quali è interessata la dirigenza viola.