Costume e abbronzatura: la prima foto da 'juventino' di Lucaè con un ospite e amico d'eccezione. Si tratta di Moise, attaccante della Juventus e praticamente nuovo compagno di squadra di Luca. I due sono stati a lungo compagni nelle selezioni giovanili, non ultime le avventure dell'Under 20 prima della vera esplosione di Moise. Che con Pellegrini è in vacanza, in compagnia del loro agente Vincenzo Raiola. Foto al mare con un obiettivo ben preciso: rilassarsi prima di fare sul serio. Stavolta alla Continassa per entrambi,. Giovani, giovanissimi, e già investiti da una missione incredibilmente storica: dare il massimo per l'obiettivo Champions.