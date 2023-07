Come racconta Tuttosport, in uscita dalla Continassa c’è anche Luca: il terzino sogna di tornare alla Lazio, che però propone soltanto un prestito con diritto di riscatto, mentre il Nizza appare pronto a inserire l’obbligo e ha offerto un quadriennale al laterale sinistro. Riflessioni in corso, anche se Pellegrini sembra intenzionato ad aspettare le mosse dei biancocelesti.