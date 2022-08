Dopo la QUI LA NOTA ), anche l'ha annunciato il trasferimento in prestito di Luca, pronto a iniziare una nuova esperienza in Bundesliga. Ecco il comunicato ufficiale del club tedesco.Eintracht Francoforte e Juventus Torino Football Club hanno concordato il prestito di Luca Pellegrini. L'italiano passa in prestito all'Assia per la stagione 2022/23 in corso.Nato a Roma, ha giocato nelle giovanili dell'AS Roma tra il 2011 e il 2018, ha fatto il salto tra i professionisti della sua squadra di allenamento e, dopo sei mesi di prestito al Cagliari, si è trasferito a Torino nell'estate del 2019. Dopo ulteriori passaggi al Cagliari e al Genoa, il 23enne ha collezionato 21 presenze ufficiali con la Juventus, già vincitrice della Coppa Italia. Complessivamente, Pellegrini ha accumulato 69 partite in Serie A. I punti di forza del giocatore, alto 1.78 metri, includono l'alta qualità della palla, l'intensità e l'intelligenza di gioco.Il direttore sportivo Markuscommenta: “Luca Pellegrini può ricoprire entrambe le posizioni difensive sulla fascia sinistra, sia davanti a una difesa a tre che una posizione più profonda in una difesa a quattro. Così facendo, ci rende ancora più variabili in termini di struttura e difesa e in generale aumenta la nostra flessibilità”.