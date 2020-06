Secondo quanto riporta Tuttosport, il futuro di Luca Pellegrini non è ancora stato deciso. Dopo la fine del prestito al Cagliari tornerà alla Continassa ma ancora non è certo il suo destino. Raiola, scrive il quotidiano, è stato chiaro con la Juve: il calciatore non accetterà un nuovo prestito ma si augura in una soluzione il più definitiva possibile, che sia alla Juve oppure in un altro club. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero anche confermare il calciatore ma il suo futuro è legato a doppio filo a quello di Emerson Palmieri. Se arriva il terzino del Chelsea e Alex Sandro resta a Torino, le possibilità di restare alla Juve per Pellegrini diminuirebbero di parecchio.