"Grazie a tutti per gli auguri, speravo la giornata potesse finire in bellezza ma purtroppo non è stato così. Comunque non molleremo fino alla fine! Forza Italia!". Parole e musica di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma accostato a lungo anche alla Juventus. E i bianconeri lo vorrebbero, non si nascondono mica: come un anno fa, quando c'era però una clausola da pagare, regge la scelta del giocatore. Vuole restare e vuole far parte di questo nuovo corso targato Fonseca. Giustamente, dal suo punto di vista. Una decisione che potrà trasformarsi in rimpianto per i bianconeri: anche nell'ultimo Europeo Under 21, Pellegrini è stato tra i migliori.