di Lorenzo Bettoni

Un affare praticamente fatto che la Juventus, suo malgrado, rimpiangerà. Estate 2017: Beppe Marotta, allora amministratore delegato del club bianconero, ha strappato l'accordo per acquistare Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro. Le due società sono d'accordo su tutto, manca un "piccolo" dettaglio: il sì del calciatore che però non arriva. Quella stessa estate, infatti, la Roma poteva esercitare il riscatto per 10 milioni di euro. I giallorossi non si fecero scappare l'occasione e Pellegrini decise di tornare nel club che lo aveva cresciuto. L'impatto è stato subito importante, al netto di qualche infortunio di troppo. Ora con Fonseca c'è stato il definitivo salto di qualità. Quello di ieri a Firenze è stato il suo primo gol stagionale ma il classe '96 ha già messo a referto ben 9 assist ed è uno dei punti fermi della squadra capitolina.



CLAUSOLA - Il contratto di Pellegrini scade nel 2022 ma la Roma ha fretta di rinnovarlo per via della clausola rescissoria da 30 milioni di euro che lo rende un obiettivo di mercato ghiottissimo per tanti top club europei. Con i prezzi folli che girano nel calcio di oggi, riuscire ad acquistare un calciatore come Pellegrini per quella cifra sarebbe come un furto che la Roma vuole evitare ad ogni costo. Già avviate da tempo le trattative con il procuratore del calciatore ​Giampiero Pocetta e presto potrebbe arrivare anche la fumata bianca. Poco più di due anni fa la Juve aveva in mano quello che oggi è uno dei centrocampisti più apprezzati nel panorama calcistico italiano. La Roma sa che quella clausola è da cancellare il prima possibile. Se lo farà, per la Juve Pellegrini sarà un doppio rimpianto. @lorebetto