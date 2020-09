Come riporta Tuttosport, in giornata è previsto un nuovo summit tra la Juventus e Mino Raiola, sul tavolo il futuro di Luca Pellegrini, terzino sinistro non convocato ieri contro la Sampdoria per implicazioni di mercato. Sarà la seconda visita dell’agente italo-olandese in pochi giorni, perché venerdì scorso si era già presentato alla Continassa (per parlare di Kean) ed evidentemente ha registrato la volontà dei bianconeri di rispedire il proprio assistito in prestito dopo due anni di Cagliari. Le squadre che ambiscono Pellegrini sono Genoa, Fiorentina e Parma.