Come riporta Sky Sport, le voci di una possibile partenza in prestito del neo-arrivato Luca Pellegrini, non sono solo voci. Il Cagliari, infatti, si sarebbe fatto avanti per avere, anche nella prossima stagione, il terzino sinistro ex Roma. La prima fase di precampionato diventa quindi fondamentale per Pellegrini che, sotto gli occhi di Sarri, si giocherà anche la possibilità di restare in bianconero.