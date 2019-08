Il Cagliari vuole Luca Pellegrini in prestito dalla Juventus, in vista della prossima stagione, per rinforzare la fascia sinistra con il talentuoso terzino, già approdato in Sardegna a gennaio dalla Roma per fare esperienza. I bianconeri, però, al momento fanno muro, in assenza di un sostituto in rosa. E i sardi potrebbero ora fiondarsi su Federico Dimarco, secondo quanto riportato da FcInterNews. Su Pellegrini, comunque, è forte anche l'interesse del Sassuolo.