Luca Pellegrini, terzino della Juve in prestito al Cagliari parla a Il Corriere dello Sport: "Ringrazio la Roma e i suoi tifosi per tutto quello che mi hanno dato nel corso degli anni: ho iniziato dal vivaio e sono arrivato in prima squadra. Tuttavia le strade si possono dividere ad un certo punto. La Roma ha fatto una scelta, quindi io ho cercato la soluzione migliore per me: i fischi dell’Olimpico mi hanno fatto male. Kolarov? Mi è dispiaciuto molto leggere questa notizia, non esiste assolutamente nulla di ciò che è stato scritto. Ho anche parlato con Alex in grande serenità perché io sono fatto così, sono una persona tranquilla".



JUVE - ​"Un mio allenatore delle giovanili, Fernando Mastropietro, diceva sempre che da 1 a 8 si fa, il difficile arriva quando devi fare da 8 a 10. A certi livelli i dettagli fanno la differenza. È naturale che speri. Ma vedo il presente, voglio fare bene a Cagliari".