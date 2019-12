Lorenzo Pellegrini fa il fenomeno. Un gol e tante giocate per lui al Franchi di Firenze dove la Roma ha battuto 4-1 i viola di Montella che ora rischia il posto. Pellegrini è un vecchio pallino di Paratici e Marotta che nell'estate di due anni fa cercò di portarlo alla Juve per 16 milioni di euro. Il Sassuolo, che allora ne deteneva il cartellino, accettò l'offerta bianconera ma il calciatore decise di non accettare l'offerta della Juve per tornare alla Roma. Ora ha una clausola da 30 milioni di euro che la Roma spera di cancellare con il rinnovo.