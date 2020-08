Così a Radio Sportiva l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini: "Lo sfogo di Conte non l'ho capito, mi spiacerebbe molto se avesse problemi in famiglia che ovviamente viene prima di tutto. Mi auguro che tutto si possa risolvere se ha intenzione di andare via inevitabilmente accadrà ma spero non succeda. Cosa farei da presidente? Non è facile esprimere un giudizio senza conoscere la realtà dei fatti. Certo si tratta di prendere Conte e chiedergli cosa ha in mente, il perché di questo sfogo che non capisco. Tutto sommato noi tifosi siamo contenti dei risultati, certo avessimo vinto l'Europa League sarebbe stata un'apoteosi però così non è stato e andiamo avanti. Allegri a me piace molto come Conte, non vorrei essere frainteso, Allegri lo conosco anche molto bene ho un buon rapporto con lui, io ho molta fiducia in Marotta e Antonello: sono due grandi manager che sono convinto riusciranno a trovare la soluzione giusta per il bene della nostra Inter. I presidenti passano, gli allenatori passano, il club resta: si troverà la soluzione giusta per noi tifosi che amiamo questa squadra da sempre".