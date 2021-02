Luca Pellegrini, terzino sinistro del Genoa di proprietà della Juventus, ieri contro il Verona, appena rientrato già da un precedente infortunio, è dovuto uscire di nuovo, acciaccato alla gamba destra. Pellegrini non si dà per vinto, però, e sui social ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro sul suo atteggiamento verso questa sfortuna nera: "Ne ho passate di peggio, tante cose di cui non sapete nulla, alle quali ho RUGGITO con ancora più veemenza di quella che avevo ricevuto nel viso. Ed ho sempre vinto."

