Luca Pellegrini e Adrien Rabiot sono state note abbastanza positive della vittoria per 2-0 della Juventus all'Olimpico contro la Lazio dell'ex allenatore bianconero Sarri. Il terzino sinistro, preferito a uno stanco Alex Sandro, si è ben disimpegnato contro un cliente scomodo come Lazzari, mentre il centrocampista francese ha mostrato il giusto spirito dopo un inizio di stagione iniziato non proprio benissimo.