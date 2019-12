La Roma continua a lavorare per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, centrocampista monitorato dalla Juventus soprattutto per quella clausola di 30 milioni che fa gola ai bianconeri ma anche ad altri club. Per questo i giallorossi stanno trattando il nuovo contratto nel quale vorrebbero levare quella clasuola "pericolosa": secondo La Gazzetta dello Sport, la società ha offerto al centrocampista un contratto da 3 milioni più bonus fino al 2024.