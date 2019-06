Dopo Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, Juventus e Roma continuano a dialogare. Come riporta Tuttosport, infatti, l'asse tra Torino e la Capitale resta ancora solido. In ballo, quindi, non solo lo scambio di terzini, ma anche due nomi che in questi giorni saltano spesso fuori: Nicolò Zaniolo e Gonzalo Higuain. Due trattative disgiunte, ma in contemporanea, che potrebbero fare notizia nei prossimi giorni. Zaniolo e il suo entourage incontrerà Petrachi per parlare di rinnovo, ma ciò non gela le possibilità che Paratici possa comunque insistere per portare il giovane talento del '99 in bianconero. Su Higuain, invece, pesa l'ingaggio - almeno 7,5 milioni - più che la destinazione: potrebbe anche convincersi a partire per Roma. E Perin? Sembra conteso dai giallorossi con la Fiorentina.