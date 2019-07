di Lorenzo Bettoni

Lorenzo Pellegrini è un nuovo calciatore della Juventus: un colpo che i bianconeri hanno chiuso in poche ore con la Roma anche grazie ai cugini Raiola, agenti del terzino classe '99 il cui arrivo è stato ufficializzato nella tarda serata di ieri. Pellegrini è il secondo colpo che Juve ed i procuratori Raiola (Mino e Vincenzo) hanno chiuso in questa rovente estate di mercato. Ad Aprile, infatti, i bianconeri hanno tesserato Wesley, terzino arrivato a costo zero dal Flamengo e il prossimo componente della scuderia Raiola che vestirà bianconero è Matthijs de Ligt ormai ad un passo dalla Juve. L'olandese ha accettato di firmare un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Nel suo contratto ci sarà una clausola da 150 milioni di euro a salire mentre con l'Ajax verrà trovato un accordo intorno agli 80 milioni di euro. GLI ALTRI - Dall'Ajax potrebbe arrivare anche Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 che gioca nel settore giovanile dei Lancieri e che è proprio sotto l'ala dei cugini Raiola. Poi c'è il grande sogno dell'estate: Paul Pogba. Con l'arrivo di Rabiot e Ramsey, entrambi a costo zero, i bianconeri si sono cautelati e decisamente rinforzati ma fino alla fine del mercato proveranno a trovare uno spiraglio per riportare Paul a Torino. La volontà del calciatore c'è, quella del Manchester United non ancora tanto che i Red Devils chiedono 150 milioni di euro. Una cifra inavvicinabile per la Juve. Proprio Raiola avrà un ruolo chiave nel cercare di convincere lo United ad abbassare le pretese economiche ma ad oggi la trattativa è bloccata su queste posizioni.