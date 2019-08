Non v’è giorno che passa nel quale non si aggiunga una nuova pretende per il neo terzino della Juve Luca Pellegrini. Come riporta la Gazzetta dello Sport, a Cagliari, Sassuolo, Spal e Udinese si va ad aggiungere anche l’Atalanta. Il terzino, classe 1999, arrivato in bianconero nell’operazione che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma potrebbe riprendere la via della provincia per maturare esperienza sia in campo nazionale che internazionale (l’Atalanta gioca la Champions League). La formula per il trasferimento del giocatore, che ha disputato la seconda parte della scorsa stagione tra le file del Cagliari, sarebbe quella del prestito.