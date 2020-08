Una 'visita di cortesia'. Così è stata definita la gita di Mino Raiola a Castel Di Sangro, dove il Napoli sta svolgendo il suo ritiro pre stagione. Qualche ora di colloquio tra il super procuratore e Aurelio De Laurentiis, che ha intenzione di mettere a segno un paio di colpi sotto la "guida" proprio di Raiola: il primo nome è quello di Federico Bernardeschi. IL NOME - Bernardeschi che però non è stato oggetto di chiacchierata tra i due, così come non lo è stato Luca Pellegrini, rientrato a Torino e chissà se solo di passaggio. Anche l'esterno mancino interessava agli azzurri, che avevano fatto il suo nome nell'ambito dell'affare Milik. Tornerà di moda? Difficile, se non impossibile. La Juve ha ormai optato per Dzeko per l'attacco e procede in tal senso. Discorso inverso per Bernardeschi: Raiola ha già fatto sapere di voler trovare la migliore soluzione per Federico. Che non chiude al club campano.