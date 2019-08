Ormai ci siamo: Luca Pellegrini è pronto a tornare in prestito al Cagliari, dopo i sei mesi trascorsi in Sardegna tra i mesi di gennaio e giugno scorsi, allora in arrivo dalla Roma. I giallorossi, poi, lo hanno ceduto alla Juventus lo scorso 30 giugno, ma Pellegrini ha bisogno di fare esperienza e mettere minuti nelle gambe prima di giocarsi un posto nel futuro agli ordini di Maurizio Sarri.



A CAGLIARI - Secondo quanto riportato da Sky Sport, il talentuoso terzino classe '99 è sbarcato in queste ore a Cagliari, in attesa di ultimare le visite mediche e tornare ufficialmente in rossoblù in prestito secco.