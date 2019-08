Luca Pellegrini è pronto al ritorno in prestito al Cagliari. Come preannunciato anche da Fabio Paratici, il terzino appena arrivato dalla Roma si unirà alla squadra che lo ha svezzato nei suoi primi sei mesi da titolare di Serie A, nella seconda parte della scorsa stagione. Domani potrebbe essere la giornata decisiva, come riporta Sky Sport per formalizzare quello che sembra essere ormai un trasferimento annunciato.