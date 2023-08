Ancora da definire il futuro di Luca Pellegrini, fermo nella sua posizione di voler tornare alla Lazio. Ne parla la Gazzetta dello Sport secondo cui la Juve potrebbe pensare a un'operazione come quella di Arthur alla Fiorentina. Ossia rinnovare il contratto del terzino per ammortizzare i costi e cederlo in prestito con diritto/obbligo di riscatto ai biancocelesti.