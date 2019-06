Luca Pellegrini alla Juventus: affare fatto. L'ex Roma firmerà un contratto quinquennale intorno al milione e mezzo di euro a stagione. A raccontarlo è Calciomercato.com, che sottolinea come il calciatore sia praticamente a un passo dal firmare con i bianconeri. Le due società hanno trovato un accordo con Spinazzola valutato 25 milioni di euro e Luca Pellegrini 15. I bianconeri, quindi, riceveranno un conguaglio economico di 10 milioni di euro. Soldi freschi, anche e soprattutto per arrivare quanto prima a Matthijs De Ligt. In attesa del viaggio di Paratici ad Amsterdam, previsto per questo weekend, soldi freschi in arrivo.