Le parole di Lucanella conferenza stampa di presentazione all'"Le mie prime impressioni sono molto positive, ho potuto conoscere l'intero staff e trovo tutti molto ospitali. Sono felice di essere qui, avevo parlato con ds e allenatore ed ero rimasto subito molto colpito. C'erano altre richieste per me, ma nel giro di pochi giorni ho scelto l'Eintracht: è successo tutto in tempi piuttosto brevi. Il mio ruolo esatto non è così importante. Se ci fosse bisogno e l'allenatore me lo chiedesse, giocherei pure in porta! Kostic? Ha avuto molto successo qui, cercherò di continuare su quella strada. Farò di tutto per aiutare i compagni a raggiungere gli obiettivi prefissati. Di quelli presenti conoscevo solo Onguene perché abbiamo giocato assieme al Genoa, ma seguo questa squadra ormai dal 2018 e so cosa sono stati in grado di ottenere. È un club che mi ha impressionato".