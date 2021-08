"Felice di essere tornato dopo 5 mesi. Buon test per concludere la settimana". Non perfetta, ma comunque non male per essere la prima. Cosìsi è rialzato dopo 5 mesi di assenza, dovuto agli infortuni e alle numerose ricadute che nell'ultima stagione ha dovuto sopportare. Attraverso la sua pagina Instagram, il laterale ha voluto prendersi un momento per "celebrare" il suo ritorno in campo. Voluto, sudato e "offerto" da Allegri in una partita comunque dura e dai ritmi già alti. Buona la prima, per Pellegrini. Ma c'è comunque da migliorare.