Secondo quanto riporta Sky Sport è oggi il giorno decisivo per il trasferimento di Luca Pellegrini in prestito al Cagliari. L'ex laterale della Roma è pronto a tornare in Sardegna dove ha giocato da gennaio a giugno sempre in prestito. Pellegrini potrebbe anche non sostenere le visite mediche con il club di Giulini visto che solo poche settimane fa è si è sottoposto ai test fisici propedeutici all'inizio della stagione al J Medical.