Ormai ci siamo, la nuova avventura di Luca Pellegrini al Cagliari è pronta a cominciare. Anzi, a ricominciare. Infatti il giovane terzino, classe 1999, ha trascorso gli ultimi mesi della stagione 2018/19 proprio in terra sarda agli ordini del tecnico Rolando Maran. Dopo il trasferimento alla Juve (acquistato dalla Roma nell’affare che ha coinvolto Spinazzola), il giocatore andrà a fare esperienza in un ambiente a lui assolutamente congeniale. Il Cagliari ha vinto la concorrenza di numerosi club tra i quali Spal, Udinese, Atalanta e Sassuolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la presentazione alla stampa avverrà nella giornata di domani. La formula di trasferimento del giovane è quella del prestito secco.