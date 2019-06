Lorenzo Pellegrini giura amore alla Roma. Due anni fa era a un passo dalla Juve ma decise di rientrare in giallorosso dal Sassuolo. I bianconeri lo seguono ancora, il classe '96 ha una clausola da 30 milioni di euro ma come riporta Calciomercato.com, non appena si insedierà il nuovo direttore sportivo del club giallorosso la sua volontà è quella di ridiscutere il contratto, in scadenza nel 2022, magari adeguando lo stipendio a più di 2,5 milioni più bonus, allungando di un anno l’accordo e togliendo la clausola.