Lucain prestito biennale alla Lazio dalla Juventus? Ecco perché si può. C’è infatti una postilla all’interno del regolamento previsto dalla FIFA, che ha abolito la possibilità del prestito biennale. L’articolo in questione infatti si applica solamente ai prestiti internazionali. Per quanto riguarda i prestiti nazionali, alle associazioni affiliate sono stati concessi 3 anni a partire dal 1° luglio 2022 “per implementare, in accordo con le parti interessate del calcio nazionale, regole su un sistema di prestiti nazionali che siano in linea con i principi dell’integrità delle competizioni, dello sviluppo dei giovani e della prevenzione dell’accaparramento di giocatori”. In sostanza, quindi, sarà la FIGC a dovere introdurre limitazioni in tal senso, a partire al massimo dall’1 luglio 2025, come spiegato da Calcio & Finanza.