Domani sarà il giorno di Luca Pellegrini alla Juventus. Definito l’affare con la Roma, il terzino classe ’99 svolgerà le visite al J Medical prima di firmare il contratto che lo legherà al club bianconero.



I NUMERI DI PELLEGRINI - Reduce da due gravi infortuni (rottura del legamento crociato e frattura della rotula) subiti nella stagione 2017-18, Pellegrini si è rilanciato nel periodo trascorso in prestito al Cagliari. Nell’annata appena terminata, il giocatore ha collezionato 18 presenze totali con i sardi, mettendo a segno due assist. Per lui il 71% di passaggi positivi, il 55% di dribbling riusciti e 1.2 salvataggi in media a partita.