Il noto giornalista Carlo Pellegatti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Station, dove ha commentato anche il big match di questa sera tra Fiorentina e Juve, in quello che sarà il primo dei due scontri tra le due squadre per garantirsi l'accesso alla finale di Coppa Italia.



'Sarà una partita difficile per la Juve a causa dell'ambiente che riserveranno i tifosi Viola. Ci sono diversi giocatori assenti. La partita è limitata per i bianconeri. Penso che cercherà una partita attenta, perché tra un mese può cambiare tutto, possono tornare diversi giocatori. Oggi si tratta di uscire con un buon risultato. La Fiorentina è una squadra imprevedibile, difficile da decifrare. La caratura tecnica senza Chiesa e Vlahovic è calata molto. Non basterà la rabbia dei tifosi verso Vlahovic, serve una buona Viola in campo'.