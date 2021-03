Graziano Pellé, attaccante del Parma, si racconta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: "Prima salviamoci, poi troveremo una soluzione che possa andare bene per tutti. E’ un momento delicato della stagione e dobbiamo restare concentrati novanta minuti. Gli avversari non stanno a guardare. Noi, invece, dobbiamo essere più cattivi quando creiamo occasioni. C’è poco tempo, non possiamo permetterci di voltarci indietro e pensare al passato: ora i punti persi contro il Genoa bisogna che andiamo a riprenderceli a Benevento. Sono felice di aver segnato in rovesciata, ma m’interessa poco: contano i punti della squadra. Io voglio la salvezza, il resto vola via”.



“Ero in scadenza di contratto e d’accordo con lo Shandong Luneng, dopo quattro anni e mezzo di successi, abbiamo deciso di separarci. Il Parma, anche per la necessità che c’era in quel momento, ha dimostrato di volermi: ho ascoltato il presidente Krause, mi ha fatto subito una buona impressione e ho accettato. Mi piacciono le sfide”.