Graziano Pellè si è svincolato dallo Shandong Luneng, club cinese nel quale era approdato nel 2016 e che lascia oggi dopo 133 partite e 63 gol: a darne comunicazione è la società asiatica sui suoi profili ufficiali, rendendo noto che l'accordo contrattuale con l'attaccante non è stato prolungato. Per l'ex Nazionale azzurro potrebbe adesso prendere forma un ritorno in Italia. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Juve si è fatta sotto tramite alcuni intermediari: l'intenzione del centravanti però è quella di avere una situazione stabile, non di accasarsi per soli sei mesi e poi rivalutare le proposte per il futuro. Dunque, non appare così scontato un suo sì.