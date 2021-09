"Sta bene dopo l’intervento chirurgico, non soffre ed è di buon umore (infastidito dal fatto che possa solo mangiare gelatine ma persevererà!). Sarà trasferito nei prossimi giorni in una stanza del reparto e tra un giorno o due tornerà a casa"Questa la nota diffusa via social da ​per aggiornare il mondo sulle condizioni del padre, sottoposto a un delicato e ben riuscito intervento chirurgico nella terapia intensiva dell'ospedale di San Paolo. La leggenda brasiliana compirà 81 anni fra poco più di un mese, il 30 ottobre.