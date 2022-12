Dopo le notizie preoccpuanti riguardo lo stato di salute di Pelè, la leggenda brasiliana ha voluto rassicurare tutti attraverso un post condiviso sul suo account Instagram.'Amici miei, voglio mantenere tutti tranquilli e con il pensiero positivo. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come sempre. Voglio ringraziare tutto il personale medico e infermieristico per tutto lo zelo che sto ricevendo. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d'amore che ricevo da te, che arriva il mondo intero, mi tiene pieno di energie. E guardare anche il Brasile ai mondiali! Grazie mille per tutto'.