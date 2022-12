Dal sito dellaPELÉ E IL BIANCONEROÉ stato proprio Pelé a raccontare nel 1987 che avrebbe potuto anche vestire un'altra maglia bianconera che non fosse quella del Santos perché la Juventus lo aveva corteggiato: «Sì, la società bianconera mi avrebbe voluto ma il Santos non volle sapere di cedermi: in città sarebbe scoppiata la rivoluzione. Non era come oggi: lasciare il Brasile assumeva il significato di una specie di tradimento, partivano di solito i più giovani, quelli non ancora affermati o chi nel proprio club non si sentiva più a suo agio. Sono sempre stato un estimatore della Juve, di campioni come Boniperti e Sivori. È andata così: inutile rimpiangere quello che non è stato».