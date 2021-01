Pelé has upgraded his Instagram bio.



Con la doppietta contro l'Udinese Cristiano Ronaldo ha messo la freccia superandonella classifica dei bomber di sempre nella storia del calcio: 758 gol per l'attaccante della Juve uno in più del brasiliano con Romario già nel mirino a quota 772. Pelè però ha sempre ribadito di essere lui il miglior marcatore all time, considerando anche le reti non ufficiali delle quali non vuole privarsi. Tant'è che- Per le statistiche ufficiali però le reti segnate nelle amichevoli non valgono, cosìdietro a Josef, leggenda dello Slavia Praga che ha totalizzato 800 gol,, altro brasiliano, ex Barcellona, con 772 reti, e, come detto salito a 758 centri la settimana scorsa. Poi c'è Pelè, a quota 757, e dietro di lui Leocon 714 gol. Questa è la realtà, che vede CR7 nella storia con la maglia della Juve.