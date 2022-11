La figlia di, Kely Nascimiento, ha mandato un messaggio rassicurante attraverso i social dopo le notizie sulle preoccupanti condizioni di salute del padre. Le sue parole:"Ciao amici miei. Grande preoccupazione nei media oggi riguardo alla salute di mio padre. È in ospedale a regolare i farmaci. Alcuni dei miei fratelli stanno andando Brasile. Non c'è un'emergenza o una sorpresa. Sarò lì per Capodanno e prometto di pubblicare alcune foto. Davvero e veramente, apprezziamo la preoccupazione e l'amore!".