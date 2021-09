Non c'è pace per Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè. L'ex fuoriclasse brasiliano, al quale è stato asportato il 4 settembre un tumore al colon trovatogli pochi giorni prima in un controllo di routine,La situazione, spiega Espn Brazil, non è critica. Ma si tratta di un periodo sicuramente molto stressante per un uomo che tra gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta ha emozionato le platee calcistiche di tutto il mondo con le sue giocate e i suoi gol con le maglie di Santos e nazionale brasiliana.