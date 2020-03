E se lo dice Pelé, forse c'è da credergli. Probabilmente, senza 'forse'. "Il migliore di tutti i tempi? C'è molto equilibrio - risponde O Rey -, ma mi sembra che oggi Cristiano Ronaldo sia il più stabile, continuo e da almeno 10 anni è su quel livello". E poi, una battuta alla Pelé, da fuoriclasse: "Bisogna dire la verità: mio papà e mia mamma hanno chiuso la fabbrica, di Pelé non ce ne saranno più". No, non ce ne saranno più. Ma la storia del calcio continua, nonostante tutto. E parla pure portoghese. Ancora.