In un'intervista rilasciata a SportWeek, Pelé (superato da Cristiano Ronaldo come numero di gol totali in carriera) ha indicato quello che secondo lui è il proprio erede: "Mbappé può diventare il mio erede e non lo dico per scherzo. Mi rivedo nella sua capacità di giocare in velocità. È un attaccante che pensa veloce. Quando gli arriva il pallone sa già cosa fare, ha già in mente dove andare e come orientare il gioco per trovare la miglior soluzione. Sono caratteristiche importanti anche nel calcio di oggi. E poi Kylian è rapido pure nella corsa e nel dribbling, come lo ero io".