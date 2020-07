Da una leggenda a un'altra leggenda: Pelé celebra Cristiano Ronaldo, che ieri ha vinto il suo secondo scudetto consecutivo in Italia, con la maglia della Juve. Sul proprio profilo Instagram O'Rey ha così parlato dell'attaccante bianconero: "Cristiano Ronaldo è l'atleta moderno, che mostra a tutti che il successo arriva sempre per coloro che si impegnano e amano ciò che fanno. Oltre a lui, voglio rendere omaggio agli incredibili Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Congratulazioni per lo scudetto, Juventus!".