"O Rei Pelé è ancora ricoverato in terapia intensiva, e quindi non è stato ancora trasferito in una camera singola. E ancora non c'è la risposta se il tumore per il quale Pelé è stato operato sabato scorso sia maligno o benigno. Va ricordato che finora c'è stato un solo bollettino medico, quello di lunedì scorso". Queste le parole di Marco Aurelio Souza, giornalista di Tv Globo che segue da vicino lo sviluppo della vicenda.