@Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos. pic.twitter.com/PhjXIDP3P1 — Pelé (@Pele) March 14, 2021

La tripletta al Cagliari, la vittoria, un sorriso ritrovato, tra la rabbia e la voglia di dimostrare. Così Cristiano Ronaldo è arrivato a 770 gol in carriera, segnati in partite ufficiali. Così ha superatoanche per le più vecchie classifiche, quelle che vedevano il brasiliano a quota 767 gol e non a 757, come riconosciuto internazionalmente. Nelle scorse settimane era arrivato il messaggio polemico di Pelé al portoghese ( QUI ), oggi i complimenti. Sui propri social la leggenda brasiliana ha scritto: