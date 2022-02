Il portiere del Sassuolo protagonista di una grande prestazione contro la Juventus Gianluca Pegolo ha parlato a SkySport al termine della sfida. Le sue parole:



IL MATCH - "Ci credevamo, in queste sfide solitamente giochiamo meglio perché troviamo squadre che giocano a calcio e si aprono di più, noi però sapevamo di poter far bene. La prestazione c'è stata ed è d'auspicio per le prossime gare"



IL PORTIERE - "Sono un portiere vecchio stampo e il lavoro in settimana ripaga sempre. Gioco poco ma devo sempre farmi trovare pronto. Buffon? Arriverà a cinquanta anni".