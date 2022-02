"La Juventus si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia in sette delle ultime otto stagioni". Inizia così il report statistico pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale. E prosegue:



ALLA RICERCA DEL GOL - La Juventus è la squadra che ha effettuato più conclusioni nel 2022 in Coppa Italia: 47 (almeno 10 in più di ogni altra squadra).



PEGOLO, QUANTE PARATE! - Le nove parate di Gianluca Pegolo in questo incontro sono un record per un portiere del Sassuolo in questa stagione.



QUESTIONE DI JOYA - Paulo Dybala ha segnato in due presenze consecutive di Coppa Italia per la prima volta da febbraio 2017. Da luglio 2020, la Juventus ha segnato quattro reti nel corso dei primi tre minuti di gioco considerando tutte le competizioni, tre di queste con Paulo.



MATTEO 100 - Matthijs de Ligt ha disputato la sua 100a partita con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni.