Thiago Motta-Juventus: le parole di Pedullà

Alfredo, attraverso il suo canale YouTube, torna a parlare della possibilità chepossa essere il prossimo allenatore della Juventus."Cos'ha fatto la Juventus? Ha puntato Thiago Motta. Lo ha scelto a fine gennaio. Dal 26 al 30 maggio. Perché Thiago? Moderno, rampante, interpreta il calcio come vorrebbe la Juve. Sta andando in Champions, mancano dei punti, ma Thiago conta di farlo con una squadra che costa la metà, della metà, della metà della Juventus. Ma secondo voi dobbiamo ancora pensare che a maggio la Juve stia cercando l'allenatore? Tutto fatto. Manca la firma. Diffidate da quelli che si aggrappano al ramoscello d'ulivo per difendere e tutelare Allegri. Perché non gli altri? Gli altri hanno pensato di essere arrivati secondi. Il Milan? Thiago aveva già scelto. Qualcuno in Portogallo ha pensato di essere arrivato secondo. Al Khelaifi ha confermato Luis Enrique giustamente dopo un lavoro eccellente".